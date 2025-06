Poli museali, allarme dal sindacato: "Ridotti gli orari di apertura"

VOLTERRAIl sindacato Cub esprime preoccupazione per le recenti decisioni dell’amministrazione comunale di Volterra riguardo ai poli museali della città. Secondo quanto dichiarato in una nota, "sono stati adottati provvedimenti che comportano la riduzione degli orari di apertura al pubblico e la soppressione di alcune postazioni di guardiania nei vari musei cittadini. Queste scelte, motivate dall’amministrazione con dichiarazioni rassicuranti, hanno già avuto effetti negativi sull’occupazione stagionale". Ecco la ricostruzione che fornisce il sindacato rispetto alla situazione che si sta creando, relativamente agli impieghi stagionali. "Alcuni giovani lavoratori, che durante l’alta stagione avevano contratti a tempo determinato, potrebbero non essere più richiamati o vedersi ridurre le ore di lavoro, con conseguente diminuzione del salario. La situazione rischia di spingere alcuni stagionali a cercare altre forme di occupazione, anche in modo non regolare".Altro aspetto che denuncia il sindacato, riguarda l’orario del polo museale. "Inoltre, la chiusura di alcuni musei durante l’orario di pranzo viene considerata una scelta discutibile, che potrebbe penalizzare l’immagine di Volterra come polo attrattivo anche per un turismo più stabile e duraturo. Le prospettive per la bassa stagione appaiono quindi preoccupanti, sia per il personale con contratti a tempo indeterminato sia per quello stagionale. Evidenziamo poi come la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti museali non sia più sufficiente, con alcune condizioni igienico-sanitarie che risultano inadeguate. Questo non solo influisce sull’esperienza dei visitatori, ma rischia di danneggiare l’immagine complessiva della città". Le conclusioni: "Queste decisioni possano contribuire a un’ulteriore decadenza del settore culturale e turistico di Volterra, che rappresentava un elemento di speranza per il rilancio della città. Per questo motivo, il sindacato chiede un intervento tempestivo per tutelare il patrimonio culturale e occupazionale di Volterra, evitando ulteriori conseguenze negative".