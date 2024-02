"Podistica Castelfranchese vince ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: sede correttamente classificata dalla Corte Tributaria di Pisa"

La Podistica Castelfranchese ha vinto il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte Tributaria di Pisa. "Lo scorso anno la nostra associazione sportiva – dicono il presidente Daniele Puccioni e il consiglio direttivo – è stata oggetto di una contestazione da parte della Agenzia dell’Entrate in relazione alla classificazione catastale della nostra sede, a seguito della nostra richiesta di rettifica dell’accatastamento per oggettive variazioni della categoria. Coadiuvati dall’architetto Pierguido Pini del Comune di Castelfranco e dal nostro tecnico di fiducia geometra Daniele Benvenuti, abbiamo risposto alla contestazione evidenziando che la nostra sede doveva essere classificata correttamente visto che, come risulta dalla documentazione agli atti dell’ufficio Tecnico comunale, non poteva essere considerata altrimenti".

"Viste le insistenze dell’Agenzia dell’Entrate, il rigetto delle nostre istanze e gli atti notificati, siamo stati costretti, nostro malgrado, a rivolgersi alla Corte Tributaria di Pisa avvalendoci dell’ausilio dell’avvocato Luca Scarselli – continuano Puccioni e il direttivo della Podistica – Con sentenza 49/2024 la Corte Tributaria di Primo grado di Pisa, ha accettato il nostro ricorso condannando l’Agenzia delle Entrate anche al risarcimento delle spese giudiziali. Vogliamo pubblicamente ringraziare il Comune di Castelfranco, nella persona dell’architetto Pierguido Pini, il geometra Daniele Benvenuti e soprattutto l’avvocato Luca Scarselli che ha impostato in modo egregio e professionalmente impeccabile il ricorso".