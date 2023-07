Casciana Terme, riapre la piscina comunale. Fine di un oblio durato anni

Casciana Terme (Pisa), 7 luglio 2023 – Apertura in grande stile per la piscina comunale di Casciana Terme. Un’altra parte importante della storia e dell’economia della città termale torna in attività oggi, come e meglio di prima.

Ad occuparsi della gestione dell’impianto sarà infatti l’Athena sporting club, società molto rodata nella gestione di strutture sportive, che nella vicina Ponsacco da trent’anni è proprietaria di una delle palestre più in voga della Valdera.

La piscina, inserita all’interno del complesso sportivo Armando Picchi, era chiusa già da qualche anno a causa degli impianti oramai non più a norma e al passo coi tempi.

Oggi riapre dopo un restyling totale costato quasi 1 milione di euro finanziato per 360mila dalla Regione Toscana, con fondi derivanti dal capitolo di bilancio acceso per il sostegno degli investimenti finalizzati al miglioramento e alla qualificazione del sistema di impianti e di spazi sportivi pubblici, e per la parte rimanente con fondi del bilancio comunale.

«Quando si arriva a una inaugurazione è sempre un risultato importante – ha detto il sindaco Mirko Terreni – in questo caso la soddisfazione è anche più grande perché la piscina per Casciana ha sempre rappresentato una grande attrazione". Due vasche, una grande e una più piccola per i bambini, una terrazza panoramica e un bar. Novità assoluta, due grandi scivoli per il divertimento di grandi e piccini. Annesso all’area della piscina anche un campo da tennis, completamente rinnovato, in superficie sintetica illuminato. La piscina resterà aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 fino al 15 settembre. Il prezzo di ingresso è di 7,50 euro per gli adulti e di 4,50 per i bambini fino a 12 anni. Previste anche alcune aperture notturne fino a mezzanotte, già in programma una grande festa con musica dal vivo anni 80’ e 90’ il 27 luglio.

"Daremo il nostro massimo impegno per fare funzionare questa struttura bellissima e all’avanguardia – ha detto Francesco Spadoni dell’Athena sporting club – ci auguriamo di essere all’altezza delle aspettative". Saranno impiegati 10 nuovi addetti tra barman, manutentori e bagnini oltre ai dipendenti già in forza della società. Questo pomeriggio alle 18 l’inaugurazione e a seguire una grande festa.