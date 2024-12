Pinocchio e i carabinieri. Mostra evento al "Grifoni"

Nuovo evento culturale nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Domani alle 18 si inaugura la mostra "Pinocchio e i Carabinieri: un binomio indissolubile celebrato dall’arte contemporanea", a cura di Filippo Lotti e di proprietà della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Fortemente voluta dalla Fondazione Crsm in collaborazione con Crédit Agricole Italia e l’Associazione Nazionale dei Carabinieri – sezione di San Miniato, questa mostra di artisti contemporanei, attraverso una varietà di registri espressivi, esplora il rapporto tra Pinocchio e i carabinieri sotto molteplici punti di vista. "La mostra - dice Lotti - come dichiara esplicitamente il titolo, è dedicata alla figura dei carabinieri che Carlo Collodi ha curiosamente inserito nel suo racconto Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, quasi fossero una novità fiabesca. Tuttavia non c’è da meravigliarsi di questa scelta, infatti, nella seconda metà dell’Ottocento, il carabiniere fa la sua comparsa all’interno del processo di unificazione dello Stato, diventando simbolo di ordine, sicurezza e rispetto della legge". La presentazione sarà aperta dai saluti del presidente della Fondazione Crsm Giovanni Urti. Seguiranno l’introduzione di Antonio Guicciardini Salini e gli interventi del presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, e di Lotti.