Pieraccioni torna in città dopo il “caso Ciclone“

Leonardo Pieraccioni a Pontedera per l’uscita nelle sale del suo ultimo lavoro cinematografico "Pare parecchio Parigi". Lo annuncia la Galleria Shopping center di Pontedera, appuntamento al Cineplex, sulla Tosco Romagnola, venerdì 19 gennaio alle19 per incontrare Pieraccioni. L’ultimo film racconta la storia di tre fratelli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua) che decidono di realizzare il desiderio del loro anziano e malato padre (Nino Frassica): fare un viaggio a Parigi. Con un’astuta finzione, i tre fanno finta di partire da Firenze a bordo di un camper, senza mai lasciare i confini della struttura in cui il padre è ricoverato. Se non possono andare a Parigi, Parigi può venire da loro grazie alla potenza dell’immaginazione. Quello di venerdì 19 gennaio sarà un ritorno per il comico e regista toscano nella città di Pontedera. Qui c’era già stato dopo il grandissimo successo del Ciclone, per ringraziare personalmente il pubblico di Pontedera che aveva gradito così tanto il suo film. All’epoca si parlò infatti di record nazionale come numero di spettatori e la cittadina della Vespa diventò quasi un caso. Adesso Pieraccioni cerca il bis.