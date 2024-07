Piccoli operatori elettrici, l’attestato di Enel agli studenti

Dopo un’intensa settimana di attività pratica nel campo scuola di EcoTech in provincia di Perugia per la parte finale del corso proposto da Enel in collaborazione con Orienta, tutti gli studenti dell’Itis Santucci hanno ricevuto l’attestato di operatore elettrico, nuovo profilo professionale riconosciuto e richiesto da Enel Green Power. Il corso per operatore elettrico dura di 200 ore: 120 fruite durante l’anno scolastico e 80 post diploma. Nel corso gli studenti hanno rafforzato i concetti tecnici di elettrotecnica e di Tpsee appresi durante l’anno scolastico e quelli su aspetti di sicurezza, sia di base che specialistici per lavori sugli impianti elettrici.

Nelle 80 ore post diploma oltre a terminare il corso sulla sicurezza, i ragazzi hanno trascorso una settimana nel campo scuola di EcoTech in provincia di Perugia dove hanno potuto confrontarsi con la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile. Il docente, Elia Mariani, è rimasto molto soddisfatto del comportamenti e della preparazione dei ragazzi: nella settimana hanno costruito un impianto fotovoltaico e vi hanno eseguito le verifiche previste. I ragazzi si sono impegnati nella costruzione e assemblaggio da zero di tutte le parti dell’impianto: l’installazione dei pannelli e il loro collegamento realizzando anche le teste dell’idoneo cavo solare con connettori MC con l’opportuna crimpatrice, la realizzazione dei quadri elettrici per il lato in corrente continua e quello in corrente alternata, l’installazione e collegamento dell’inverter. Terminata la fase costruttiva sono state eseguite le verifiche propedeutiche all’avviamento, dopo è stata fatta la parte di commissioning ed accensione dell’impianto. Il lavoro è ripreso con l’esecuzione di tutte le verifiche dell’impianto, sia sulla resa del pannello fotovoltaico utilizzando un piranometro (strumento per la misura del flusso della radiazione solare, detto solarimetro), che sull’inverter.