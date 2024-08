Piccoli cantieri e manutenzioni per un importo di 100mila euro La Provincia di Pisa destina 100mila euro per interventi di ripristino agli edifici del Villaggio Scolastico di Pontedera, con focus sull'Itcg Fermi per danni agli intonaci causati da eventi meteorologici. Lavori affidati e in corso per garantire la fruibilità degli spazi prima dell'inizio dell'anno scolastico.