Piccola libreria condivisa sotto un chiasso

CASTELFRANCO

"Prendimi, se ti piaccio. Leggimi, poi riportami o portane altri". Questa frase pubblicata sui social dal vicesindaco Federico Grossi, che è anche assessore al centro storico, è il senso della piccola libreria condivisa che da alcuni giorni è apparsa sotto il chiasso di via Risorgimento nel centro di Castelfranco. Il chiasso è all’inizio del centro storico entrando dalla porta di San Martino in Catiana in via Marconi.

"Grazie all’intraprendenza di alcuni residenti, da diversi giorni è apparsa una biblioteca condivisa, libera e per tutti – scrive Grossi – Da alcuni anni, abbiamo iniziato a recuperare i chiassi e le torri storiche della nostra Castelfranco. Luoghi di memoria e identificativi della nostra storia. Il chiasso di Via Risorgimento è il miglior risultato di come un’iniziativa pubblica di una piccola rigenerazione urbana di uno spazio degradato possa tornare a ’nuova luce’ anche grazie all’intraprendenza dei residenti che lo vivono ogni giorno. Portiamo tutti un libro, facciamo vivere tutti insieme la piccola biblioteca".