Picchiato finisce al pronto soccorso Ancora un’aggressione a Ponsacco

Senza pietà. Una scarica di botte e calci anche quando implorava di smettere. L’hanno picchiato fin quando ne hanno avuto voglia, poi sono andati via. Succede a Ponsacco. E’ la storia di un’altra aggressione di cui dànotizia Samuele Ferretti, in prima linea e ormai coordinatore del grido dei cittadini in lotta per riportare la serenità a Ponsacco. Tant’è che con il suo cartello, Ferretti, ha preso anche l’aereo nei giorni scorsi ed è volato a Bruxelles per portare il grido d’aiuto di Ponsacco davanti al Parlamento europeo e alla fine è stato ricevuto da un noto esponente politico. Ma veniamo a questo ulteriore episodio. "Ancora una volta un nostro concittadino è stato vittima di violenza nella nostra Ponsacco – scrive Ferretti – Ancora una volta la violenza arriva dai soliti noti".

L’aggressione – da quando abbiamo appreso – è avvenuta la scorsa settimana ma solo nelle ultime ore c’è stato il coraggio da parte del malcapitato di renderla pubblica. Tanto è stato lo spavento che ha fatto seguito alla brutta avventura. La vittima è un uomo di circa 40 anni che ha riferito che trovandosi a passeggio in tarda serata in una zona centrale di Ponsacco dopo un pacifico scambio di parole con i suoi prossimi aggressori in un attimo si sarebbe scatenato l’ inferno. "Colto di sorpresa, e colpito alla testa l’uomo è caduto a terra - è il racconto del fatto di Ferretti sui social –. Sdraiato e indifeso viene ripetutamente colpito con calci e pugni in varie parti del corpo. L’ uomo implora di smetterla, ma vanno avanti. Terminato il pestaggio si dileguano lasciandolo ferito".

Tutto dolorante il 40enne si è fatto forza, e ha chiesto aiuto ad una pattuglia delle forze dell’ ordine che stava transitando. Scatta la chiamata al 118 e con l’ambulanza il ferito è stato portato alla cure dei sanitari del pronto soccorso. Dei fatti la vittima ha presentato denuncia.

Samuele Ferretti rivolge al 40enne i migliori auguri di pronta guarigione, ricordandogli che non è solo e che tanti ponsacchini sono al suo fianco. La battaglia non si ferma. Quello che sta accadendo a Ponsacco è arrivata grazie a Ferretti anche in Tv, alla trasmissione "Fuori dal coro" dove è stato lanciato un appello al ministro Piantedosi perché venga a Ponsacco "a vedere di persona la situazione, apra un tavolo con il Prefetto e disponga che qui ora c’è bisogno del’esercito – dice Ferretti -. La situazione è arrivata la limite, aumenta l’insicurezza, aumentano i soprusi, le aggressioni, così non è più possibile andare avanti". nelle ultime settimane c’è stato anche un altro episodio che ha visto per vittima una signora di circa 80 anni ricoperta di insulti da due soggetti in stato di ebrezza.