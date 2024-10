Piazza della Repubblica riapre ai sapori. Dopo le polemiche spazio allo street food

PONSACCO

Un maxi cantiere per ridisegnare la piazza che, nei mesi, ha scandito furibonde polemiche, l’ultima, recentissima, è quella della dell’impossibilità di usare la spazzatrice per pulirla. A pochi giorni dalla sua apertura, al termine dei lavori di riqualificazione, piazza della Repubblica ritorna lo spazio di aggregazione e socialità. Dopo il battesimo della fiera di San Costanzo è la volta del Ponsacco Street Food, organizzato da Confcommercio con la collaborazione di CollEventi e il patrocinio del Comune, da giovedì 17 a domenica 20 ottobre. Parla di "un evento dal sapore speciale", il presidente area vasta Confcommercio Alessandro Simonelli, "perché si tiene in una piazza completamente nuova e molto attesa dai commercianti del centro, che torna finalmente ad accogliere eventi in grado di richiamare un pubblico numeroso. Dopo il successo della prima edizione abbiamo riproposto un appuntamento dove il gusto è protagonista assoluto". "Abbiamo accolto subito la proposta di Confcommercio - dichiara l’assessore Anna De Santi - si tratta di una mia scommessa perché la piazza presenta purtroppo delle criticità, visto che non è possibile effettuare la pulizia con i mezzi meccanici, ma l’organizzazione predisporrà adeguate protezioni per consentire una bella festa".

Il Ponsacco Street Food è pronto a far vivere 4 giornate all’insegna del cibo di strada di qualità e vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori food truck con specialità gastronomiche della cucina italiana con cibi tipici regionali, oltre a una sezione speciale dedicata alla cucina internazionale, pronti a soddisfare tutti i gusti con l’offerta di cibo e bevande, dolci tipici e birre artigianali, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli che potranno divertirsi in un’area giochi. L’area food sarà aperta domani, 17 ottobre, dalle 18 alle 24, e dal 18 al 20 ottobre a pranzo e cena, dalle 12 alle 24 (ingresso gratuito). Uno show enogastronomico in un’atmosfera di festa e allegria, adatta a un pubblico di tutte le età. Il 20 ottobre appuntamento alle 17 al teatro Odeon dove andrà in scena la sfilata di moda Winter collection con esibizione di capi selezionati da attività, negozi d’abbigliamento e calzature di Ponsacco.