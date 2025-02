Piaggio, parola ai sindacati: "Firmato un buon accordo"

Con l’accordo ormai raggiunto in casa Piaggio, proseguono le prese di posizione dei sindacati che ieri l’altro si sono seduti al tavolo e hanno trovato un’intesa (Fim, Uilm e Ugl). L’accordo ha fissato la totale ripresa della produzione per il 17 febbraio con il rientro di tutti i dipendenti dopo il lungo stop che era iniziato a dicembre. Inoltre, sono state annunciate 40 stabilizzazioni a tempo indeterminato dei contrattisti a termine. "Un successo per quanto riguarda il nostro sindacato – afferma Flavia Capilli segretaria Fim Cisl Toscana – visto i grandi sforzi di dialogo degli ultimi tre anni con la direzione della Piaggio. Anche quest’anno siamo riusciti, in un periodo dove si parlava solo di cassa integrazione, a trovare la quadra per il bene dei lavoratori e chiudere un accordo importante".

"A partire dal 17 febbraio partirà il primo slot di assunzioni, che tra la primavera e l’estate, arriverà a quaranta posti di lavoro complessivi – spiega Capilli – Tra aprile e maggio inoltre oltre ai quaranta posti a tempo indeterminato l’azienda assumerà un buon numero di persone a tempo determinato per i lavori stagionali. Resta inteso che questo accordo precede il turnover. Si tratta di uscite volontarie per quei lavoratori fragili o vicini alla pensione che vorranno cessare la loro attività lavorativa. L’azienda a fronte di tali richieste, sarà pronta ad agevolare i lavoratori. Però ci tengo a precisare che nessuno manda via nessuno e la decisione di poter lasciare prima, il posto di lavoro, sarà solo volontaria".

"Abbiamo firmato un buon accordo a Pontedera con Piaggio con una particolare attenzione in merito alla stabilizzazione, con nuovi contratti a tempo indeterminato, dei lavoratori", è invece il giudizio del segretario nazionale Ugl metalmeccanici, Antonio Spera e del segretario provinciale Ugl metalmeccanici di Pisa, Carlo Nardi, i quali sottolineano che "la stabilizzazione di 40 lavoratori con contratto a termine va a sommarsi ai 145 del triennio precedente. Come auspicato dall’UGL Metalmeccanici, è stato raggiunto così l’obiettivo di stabilizzare tutti i lavoratori in forza nel sito di Pontedera, precari dal 2019/2020. Nell’accordo sono, inoltre, previsti la deroga alla normativa e nelle causali per consentire nel 2025 il rientro in azienda dei terministi che hanno già lavorato in Piaggio".