Piaggio tende la mano a Pontedera. Il Circolo Crec donato al Comune: "Pronti a rilanciare il Villaggio"

Pontedera, 18 marzo 2024 – Un quartiere in cui ancora scorre la storia di Pontedera, il suo Dna operaio. Un luogo di vita, ma anche carico di memorie intessute da aggregazione e socialità. Luoghi come punto di riferimento per un quartiere, l’ex Villaggio Piaggio, in cui tornerà a scorrere linfa grazie all’operazione con cui Piaggio ha donato al Comune di Pontedera, quindi alla comunità, tre immobili, tra cui lo storico circolo Crec.

“E’ il frutto di un rapporto con Piaggio che da qualche anno ha trovato collaborazione e impronta importante per la città davvero rilevanti - Collaborazioni nel segno del bene della nostra comunità - ha detto in consiglio comunale il vicesindaco Alessandro Puccinelli, illustrando l’operazione di donazione - parliamo della donazione di tre immobili all’interno del villaggio comunale, che forse non avevano più la centralità e l’utilizzo del passato. E’ c’è la volontà di mantenere forte questa presenza, sia da parte di Piaggio che, nella donazione, ha posto un vincolo sulla destinazione d’uso degli immobili, sia da parte dell’amministrazione che li prende in carico, volendo rilanciare all’interno del Villaggio, quartiere fondamentale su cui si regge la storia della città, questi luoghi come centri di attività e aggregazione".

Il valore economico dei tre immobili nell’ex villaggio (il circolo ricreativo e culturale Crec, l’edificio adibito a scuola di musica e un locale pertinenziale), in base a una perizia, ammonta a 965 mila euro, "che Piaggio destina alla comunità - ha rimarcato Puccinelli - con il vincolo modale di mantenere il Crec per lo svolgimento della relativa attività a vantaggio della comunità, mantenendo la storia della struttura e del villaggio. Piaggio, con questa donazione, vede così nel Comune di Pontedera, una volontà di proseguire e rilanciare in modo diverso questo patrimonio"". Il consigliere Matteo Bagnoli (FdI), nel corso dell’assise ha sollevato dubbi sulle criticità che presentano gli immobili, in particolare "per la parte del Crec che ospitava la parte ricreativa. Parliamo di una struttura che ha bisogno di una grossa ristrutturazione e questi interventi, economici, ricadranno sulla comunità". "Siamo convinti - ha risposto il sindaco Matteo Franconi - che dare nuova vita alla struttura significa dare nuova opportunità di sviluppo al quartiere. Un investimento da mettere in agenda per dare anche a altri l’opportunità di usufruire di quegli spazi".