Parcheggio ex Ape, al via i lavori. Aree sosta alternative per i pendolari

Il parcheggio ex Ape di viale Rinaldo Piaggio chiude per essere demolito e riapire, in tempi brevi, per far spazio al Vespa world days in programma ad aprile. E il comune corre ai ripari per dare un’alternativa ai pendolari. Da domani infatti, sarà interdetto alla sosta per alcuni lavori che saranno effettuati sulla zona fino al 9 aprile. Si tratta di interventi di demolizione della sovrastruttura metallica, non più rinviabili e che andranno avanti per circa venti giorni.

Il Comune di Pontedera, in accordo con Siat, ha previsto, per questo periodo, una serie di correttivi e soluzioni alternative. Per quanto riguarda i 105 titolari di abbonamento pendolari del parcheggio ex Ape, nel periodo 18 marzo - 9 aprile, potranno sostare, con le stesse modalità previste dall’abbonamento, nei parcheggi di piazza Generale Dalla Chiesa, piazza Carducci e nell’ex Metropark (quest’ultimo comprende 72 stalli).

Per quanto riguarda invece le aree in prossimità della zona ex Ape, si tratta di circa 80 posti liberi, le casistiche saranno due. I 40 liberi, fronte Piaggio, non saranno utilizzabili solo nella giornata di lunedì 18 a causa dell’arrivo dei mezzi che svolgeranno i lavori ma saranno fruibili a partire dal giorno successivo, senza problemi, per tutto il periodo del cantiere. Per quanto riguarda invece i parcheggi liberi, fronte ex Ape, saranno interdetti dal 18 marzo al 9 aprile. Per ovviare alle necessità e agli inevitabili disagi è stata resa fruibile un’area di parcheggio provvisorio nella zona dell’ex Consorzio Agrario, per 70 posti complessivi. La zona sarà disponibile per la sosta a partire da mercoledì 20 marzo. "È importante ricordare, ancor più in questa fase, che, ormai già da alcuni giorni, sono attive tre linee di bus navetta con le quali è possibile arrivare in vari luoghi della città, in maniera del tutto gratuita, lasciando l’auto ai parcheggi scambiatori", scrive il Comune.