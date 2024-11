Piaggio, cassa integrazione per oltre mille operai

Pontedera (Pisa), 28 novembre 2024 - Cassa integrazione natalizia per oltre mille operai della Piaggio di Pontedera. L'azienda ha infatti comunicato ai sindacati lo stop alla produzione per gran parte dei reparti che comporterà dunque, a scaglioni, la cassa integrazione per 1.098 dipendenti nel periodo compreso tra il 2 e il 20 dicembre, con il picco di lavoratori lasciati a casa proprio nella settimane pre natalizie. La notizia è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Tirreno. «È una prassi purtroppo frequente quella del ricorso in questo periodo agli ammortizzatori sociali - commenta Simone Bagnoli, delegato Fiom e membro della Rsu Piaggio - tuttavia la preoccupazione principale è per l'immediato futuro perché le incertezze sui volumi della produzione sono tante e il comportamento di questi grandi gruppi è noto e scarica sempre più spesso la riduzione dei costi sulle spalle dei lavoratori». Dal 2 al 20 dicembre, informa la comunicazione di Piaggio alle Rsu, infatti, l'ammortizzatore sociale riguarderà 698 addetti dello stabilimento Due ruote, 306 delle meccaniche e 94 del cosiddetto Vtl: 1.098 persone che a scaglioni saranno lasciate a casa in seguito al blocco della produzione, che da anni coincide con il periodo invernale. «Tuttavia - aggiunge Bagnoli - temiamo che la cassa integrazione possa essere riattivata anche a gennaio o ai primi di febbraio con conseguenze estremamente penalizzanti per i salari dei lavoratori. Da tempo la Fiom con il segretario Michele De Palma chiede la riduzione dell'orario di lavoro per far lavorare tutti ma le industrie si oppongono salvo poi praticarla comunque con il ricorso agli ammortizzatori sociali e scaricando dunque i costi sugli operai e sulla collettività». Maurizio Costanzo