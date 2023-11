Piaggio brilla a Eicma80: "Non produciamo solo moto siamo un insieme di sogni"

"Non produciamo solo moto, Piaggio è un insieme di sogni". A rilanciare le ambizioni del Gruppo di Pontedera è Michele Colaninno, amministratore delegato Piaggio, in occasione della conferenza stampa di apertura di Eicma 2023 in corso a Milano. "Dire che il gruppo Piaggio produce solo moto è come dire che i Rolling Stones siano solo un gruppo musicale – ha detto Michele Colaninno –. Il gruppo Piaggio è un insieme di sogni portati all’attenzione del mondo con dei marchi straordinari ed il sogno è un elemento fondamentale del futuro. I ragazzi di oggi hanno una tecnologia a disposizione che per me è affascinante e riuscire ad interpretare i loro sogni è una sfida molto difficile. Abbiamo l’ambizione di costruire mezzi di mobilità per chiunque, dai giovani agli adulti".

Nonostante i 140 anni di storia, l’ambizione è quella di continuare a rinnovarsi. "Per quel che riguarda la Vespa – continua Colaninno – non bisogna avere l’arroganza di modificare ciò che è stato fatto bene, possiamo farla crescere, allargando orizzonte oltre il veicolo, ma è un abito fatto su misura. Abbiamo tante idee per il futuro, ma senza l’arroganza di toccare il suo essere Vespa, che rappresenta un modo di vivere". Queste le parole di Michele Colaninno che insieme al fratello Matteo, nel ruolo di presidente del Gruppo, hanno ereditato la guida dal padre Roberto, scomparso ad agosto scorso, ed al quale il presidente di Eicma, Pietro Meda, ha dedicato questa 80esima edizione. "Questa edizione è virtualmente dedicata a lui che oggi sarebbe stato qui ed è mancato da poco – ha detto Meda – un abbraccio ai suoi figli e alla sua famiglia. In questa edizione ci sono oltre 2mila brand rappresentati con 700 espositori diretti, questo evento è come un Olimpiade delle moto".

Un evento in cui il Gruppo Piaggio, primo costruttore europeo (al 30 settembre 2023 sono stati venduti 454.400 veicoli nel mondo, registrando un fatturato di 1.626,2 milioni di euro), è protagonista con una serie di novità per il 2024. La più attesa è la nuova Moto Guzzi Stelvio mentre Aprilia presenta la Rs 457, inedita sportiva leggera tecnologicamente completa destinata ai giovani e ai nuovi mercati. Da sempre regina della mobilità urbana e icona di stile Vespa presenta le versioni Primavera e Sprint, anche in versione elettrica. E poi le gamme 2024 degli scooter Piaggio a ruota alta: i best seller Liberty, Medley e Beverly. Spicca Piaggio 1, lo scooter elettrico presentato nella sua versione più potente.

Luca Bongianni