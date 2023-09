Continuità Piaggio: i due fratelli Colannino alla guida dell’azienda

Pontedera, 2 settembre 2023 – Saranno i figli Matteo e Michele Colaninno a guidare il futuro della Piaggio per i prossimi anni. A due settimane dalla scomparsa all’età di 80 anni dell’imprenditore mantovano Roberto Colaninno, si è tenuto nella giornata di ieri il Consiglio di amministrazione del Gruppo che a sede a Pontedera per varare la nuova governance societaria. Il consigliere Matteo Colaninno è stato nominato presidente esecutivo, con deleghe in sostanziale continuità con quelle a lui stesso attribuitegli in precedenza. Il consigliere Michele Colaninno, già chief executive of global strategy, product, marketing and innovation, è stato nominato amministratore delegato e Chief Executive Officer.

“Il Consiglio di amministrazione – si legge in una nota diffusa nella mattinata dal Gruppo Piaggio – ha proceduto altresì a cooptare, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Carlo Zanetti quale nuovo membro non esecutivo, mantenendo inalterato il numero dei consiglieri". Il Consiglio che ne scaturisce sarà quindi composto da: Matteo Colaninno (presidente esecutivo), Michele Colaninno (amministratore delegato), Graziano Gianmichele Visentin (consigliere indipendente), Rita Ciccone (consigliere indipendente), Patrizia Albano (consigliere indipendente), Federica Savasi, Micaela Vescia (consigliere indipendente), Andrea Formica (consigliere indipendente) e Carlo Zanetti.

“Ai sensi di legge – precisa ancora il Gruppo nel comunicato – il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla prossima assemblea. Si ricorda che la naturale scadenza del Consiglio di amministrazione in carica è prevista con l’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Alla data odierna, Carlo Zanetti non possiede azioni Piaggio & C. S.p.A".

Si apre così un nuovo capitolo all’interno dell’azienda che negli ultimi venti anni, sotto la guida di Roberto Colaninno arrivato a Pontedera nel 2003, ha fatto passi da gigante. Dall’acquisizione dei marchi Aprilia e Moto Guzzi nel 2004 all’entrata in borsa nel 2006 fino all’apertura a nuovi mercati mondiali ed ai più recenti investimenti nell’elettrico, sempre con un occhio di riguardo per il rilancio della Vespa nel mondo. Oggi l’azienda gode di buona salute economica e finanziaria ed i figli sono pronti a traghettare la Piaggio verso il futuro, nel segno della continuità e nel segno di Pontedera come nelle strategie del padre.