Persio Flacco, nuova stagione al via. In rete l’Accademia dei Riuniti e Fondazione Sipario Toscana

Sboccia il sodalizio fra il teatro Persio Flacco e Fondazione Sipario Toscana La Città del Teatro di Cascina per la nuova stagione teatrale. La mission del rinnovato seggio dell’Accademia dei Riuniti, con la guida del presidente Stefano Picciolini, guarda a un cammino verso rinnovamento e valorizzazione della cultura teatrale a 360 gradi. Un teatro che, da giugno a fine settembre ha visto transitare 14 mila turisti, segno che il Persio Flacco è cultura oltre il palcoscenico. Fra le novità, la possibilità di usufruire dello strumento dell’Art Bonus a sostegno del teatro, e nuovi posti di lavoro con assunzioni alle biglietterie, finora gestite dai volontari. La stagione vede in scena 7 spettacoli teatrali con grandi interpreti del panorama nazionale, come Tommaso Ragno e Chiara Francini, e una rassegna musicale dal 3 al 5 novembre dedicata al teatro canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

"L’unione delle due realtà è nata per rivalutare il teatro Persio Flacco e riportare il teatro di qualità a Volterra - spiega Pier Paolo Tognocchi, presidente della Fondazione Sipario Toscana – siamo felici della collaborazione con l’Accademia dei Riuniti e dell’offerta culturale che proponiamo in questa stagione, proposte dedicate a chi ama il teatro, ma anche a chi vi si avvicina per la prima volta, con spettacoli in serale e teatro ragazzi sia per le scuole del territorio che in domenicale per le famiglie". "La partnership coniuga il valore di uno storico teatro, tra i gioielli della città, e la competenza e l’esperienza di una realtà teatrale tra le più importanti delle Regione quale è la Fondazione Sipario Toscana. - dice il presidente dell’Accademia Picciolini. ""l teatro è un gioiello della città - aggiunge il sindaco Giacomo Santi - il lavoro svolto in sinergia porterà un rilancio importante peril teatro".

La stagione apre il 28 ottobre alle 21 con Davide Enia ed il suo intenso "cunto" ‘Maggio ’43 in cui racconta, attraverso gli occhi di un ragazzino, il 1943, anno cruciale per Palermo e la sua gente. Il 18 novembre sul palco Manfredi Gelmetti, Giulia Antonini ed Eva Cioccoloni in Caravaggio la passione: teatro, musica, flamenco e pittura per carpire l’anima tormentata. di Caravaggio Il 22 dicembre ecco Paola Minaccioni in Stupida Show il monologo di Stand Up Comedy .Il 20 gennaio Lucia Poli sarà sul palco del Persio Flacco insieme a Pino Strabioli con Lectio Magistralis, ma non troppo, il racconto di un’educazione sentimentale: l’esperienza del teatro. Il primo marzo Tommaso Ragno,sarà interprete del testo di Franz Kafka: Una relazione per un’Accademia.