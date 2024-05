"Per Pomarance Bene Comune". La sinistra con Graziano Pacini per battere il civismo di Fedeli

Si svela la lista di candidati di "La Sinistra per Pomarance Bene Comune" che sostiene il candidato sindaco Graziano Pacini, che si presenta alle elezioni con l’appoggio del Partito Democratico e di Sinistra Italiana. Ecco l’elenco dei candidati della compagine che supporta Pacini, già sindaco di Pomarance negli anni scorsi: Damiano Battaglini, Anna Bertini, Ilaria Cavicchioli, Marco Castelli, Giacomo Fabiani, Giulia Franchi, Marco Garfagnini, Stefano Gazzarri, Giulia Gistri, Diego Gucci, Anna Lai e Benedetto Randazzo. La lista di Pacini sfiderà il gruppo civico "Patto comune" del candidato sindaco Leonardo Fedeli, amministratore di lungo corso fra le fila della maggioranza uscente Insieme per Cambiare.

"La lista di candidati abbraccia vari mondi e esperienze - dice Pacini - vi sono persone che hanno già maturato un percorso amministrativo, altre che si affacciano per la prima volta in questa avventura elettorale. Persone che provengono dal mondo del settore pubblico, dall’associazionismo. Dal mondo cooperativo, sociale e culturale. Una lista di candidati molto motivati, che non sono qui solamente a mettere il proprio nome su una casella. Abbiamo costruito, tutti insieme, il programma elettorale che presenteremo alla popolazione".

Per il candidato sindaco Pacini "l’ascolto e il confronto con i cittadini saranno il nostro punto focale nel programma. Un fatto che le persone hanno lamentato in questi 15 anni di governo civico sul territorio. Vogliamo che la gente torni a fidarsi della politica attraverso l’ascolto continuo dei loro bisogni e delle loro necessità. Deve essere un rapporto di fiducia condiviso. La politica, l’amministrazione comunale deve essere credibile e non portare avanti decisioni calate dall’alto o a senso unico. Il nostro impegno guarda a questo: a un coinvolgimento della popolazione anche sui temi più importanti e sulle problematiche del territorio".

