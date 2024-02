Per le strade del paese i bambini della scuola sfilano per la Terra A Staffoli la scuola Primaria Torello Della Maggiore ha organizzato la sfilata mascherata dei bambini, incentrata sulla tematica ambientale della terra. Genitori e insegnanti hanno creato costumi con materiale riciclato, celebrando la natura in un corteo colorato e coinvolgente.