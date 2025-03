Pensavo Peccioli L’attualità è Senza Tempo

PECCIOLI Tre giorni, un intero fine settimana, per la quinta edizione di Pensavo Peccioli, la rassegna organizzata dalla Fondazione Peccioliper e da Belvedere Spa, che tra incontri, presentazioni e rassegne stampa, in collaborazione con Il Post, richiamerà nel Borgo dei Borghi curiosi e appassionati. Un festival super rodato che è diventato, nel corso degli anni, un appuntamento cult, una kermesse che catapulta a Peccioli, grande capitale della cultura in Toscana, schiere di visitatori da tutta Italia per ascoltare un grande parterre di big del giornalismo e del mondo intellettuale. Fra gli ospiti, Michele Serra, Serena Dandini, Camilla Raznovich. Il festival, dopo la consueta edizione di dicembre, torna nel weekend tra 28 e 30 marzo, ancora con la direzione di Luca Sofri, che comincerà appunto venerdì 28 alle 17 nella cornice mozzafiato di Palazzo Senza Tempo con Riccardo Falcinelli, grafico e designer, che con Maddalena Fossombroni presenterà il suo Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie (Einaudi). Quindi, al Cinema Passerotti, protagonista dalle 18 sarà Paolo Nori, che presenterà il suo Chiudo la porta e urlo (Mondadori). E ancora: alle 18,30, invece, di nuovo a Palazzo Senza Tempo con Lorenzo Mattotti e la giornalista Concita de Gregorio. In chiusura della prima giornata, infine, arriva a Peccioli Michele Serra, già ospite delle edizioni passate della kermesse, con Ok boomer! alla Galleria dei Giganti, intervistato da Luca Sofri. Nei giorni successivi, come da tradizione, si terrà la rassegna stampa de Il Post con il neodirettore Francesco Costa, che è in programma alle 10,30 a Palazzo Senza Tempo sabato 29 marzo, mentre si susseguiranno diversi e illustri ospiti come, tra gli altri, Camila Raznovich, conduttrice dal 2014 di Alle falde del Kilimangiaro (la trasmissione che nel marzo dello scorso anno, durante la sera di Pasqua, ha incoronato Peccioli Borgo dei Borghi 2024). A Peccioli saranno protagonisti anche il giornalista Beppe Severgnini, la scrittrice Chiara Valerio, lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, la conduttrice Serena Dandini e Marino Sinibaldi.