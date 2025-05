"Pelli e scarti, siano sottoprodotti". L’impegno ad iniziare il percorso

Sarà avviato l’iter per il riconoscimento degli scarti del pellame come sottoprodotti. Il via libera arriva dall’approvazione di una mozione in consiglio regionale. "Il Comprensorio è un’eccellenza produttiva, e come Lega riteniamo fondamentale continuare a sostenere le sue imprese, in particolare quelle del conciario – dice Elena Meini, capogruppo della Lega in regione –. Con grande soddisfazione, annuncio, dunque, l’approvazione della nostra mozione, che impegna la Regionead avviare, in sinergia con il tavolo dei distretti industriali coinvolti, il percorso per il riconoscimento degli scarti della lavorazione del pellame come sottoprodotti".

"Non si tratta di una questione meramente tecnica – prosegue Meini – ma di un passaggio cruciale per il futuro del settore conciario, oggi alle prese con sfide strutturali ed una crisi profonda. Il riconoscimento degli scarti come sottoprodotti rappresenta una svolta in termini ambientali, economici e occupazionali: significa ridurre i rifiuti, incentivare il riutilizzo e promuovere un’economia circolare davvero sostenibile". "Un grazie al sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni, per la piena disponibilità e la proficua collaborazione – conclude Elena Meini –. È anche grazie al suo contributo se oggi possiamo parlare di un passo avanti concreto per il rilancio del nostro distretto conciario".

C. B.