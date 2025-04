Pelletteria, futuro e strategie. Innovazione e sostenibilità: "Bisogna attrarre nuovi talenti"

Quale futuro per la pelletteria italiana che è uno dei segmenti fondamentali della moda strettamente collegato al mondo concicario. A confronto protagonisti della filiera, esperti e istituzioni sui temi chiave degli scernari che attendono il comparto. Partendo da una riflessione sui complessi scenari geopolitici internazionali e sui profondi cambiamenti macroeconomici, si discuterà – viene spiegato – delle possibili evoluzioni del settore e di come i principali attori della filiera- brand lifestyle globali, marchi di pelletteria e produttori - stanno reagendo all’impatto delle trasformazioni in atto. Gli Stati Generali della Pelletteria Italiana - il convegno organizzato e promosso da Assopellettieri, aderente alla Confindustria e a Confindustria Accessori Moda, il 15 maggio a Firenze nel Salone dei Cinquecento – saranno un momento per focalizzare le strategie per un settore d’eccellenza che oggi si trova a dover riconfermare la propria centralità e attrattività a livello globale. La sfida più importante risiede, senza dubbio, nella capacità di evolvere restando fedeli alla qualità, al saper fare e alla visione che hanno reso la pelletteria italiana un tassello chiave del Made in Italy nel mondo.

Un percorso che passa anche dalla necessità della creazione di uno storytelling di filiera condiviso e coerente, capace di comunicare i valori distintivi del settore e di attrarre nuovi talenti. Al centro: la sostenibilità economica, ambientale e sociale, la trasparenza e un’innovazione tecnologica capace di integrare e valorizzare la tradizione artigianale. "Gli Stati Generali della Pelletteria Italiana si confermano un appuntamento cruciale per il settore – dice Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri – offrendo testimonianze, soluzioni e proposte concrete per affrontare le nuove dinamiche e cogliere le opportunità dei mercati globali. L’evento valorizza l’innovazione, l’eccellenza e l’attrazione del settore, ribadendo il ruolo centrale dell’arte pellettiera e del Made in Italy nello scenario internazionale. Al tempo stesso, la kermesse evidenzia il ruolo sempre più strategico di Assopellettieri nella promozione e nella rappresentanza del comparto". Grande attesa Grande attesa per la presentazione dello studio dedicato al settore della pelletteria italiana, realizzato da Teha Group partener dell’evento.

Carlo Baroni