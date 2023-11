Pediatra muore a 59 anni, il cordoglio di pazienti e colleghi: “Una grave perdita”

San Miniato (Pisa) – Avrebbe compiuto 60 anni ed era molto conosciuta e stimata da tutti. E’ morta Oronza Tomasi, pediatra originaria di Cascina ma con un ambulatorio anche a San Miniato. Una breve e fulminante malattia l’ha strappata all’amore dei suoi cari: la morte è avvenuta nelle scorse ore all’ospedale Cisanello di Pisa.

Ha lavorato presso la Casa della salute di San Miniato e il distretto di Ponte a Egola. Precedentemente, aveva contribuito nella zona della Valdicecina. Appresa la triste notizia del decesso improvviso della dottoressa Oronza Tomasi, anche l'Azienda sanitaria si è stretta intorno alla famiglia con le più sentite condoglianze per l’accaduto, ringraziandola per il suo impegno profuso in questi anni con grande spirito di dedizione.

La dottoressa Loredana Lazzara, Dipartimento rete territoriale Asl Centro la ricorda con queste parole: “Per noi è una grande perdita. Ricordiamo con affetto la nostra collega che in questi anni si è contraddistinta per la sua professionalità mostrata verso l’Azienda e verso i suoi assistiti che in questo triste giorno hanno voluto ricordarla lasciando corone di fiori davanti al suo ambulatorio. Le piu’ sentite condoglianze alla famiglia anche da parte di tutti noi colleghi del territorio”.

Anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, l’ha voluta ricordare. “A nome della Città di San Miniato desidero porgere le più sentite condoglianze per la scomparsa della Dottoressa Oronza Tomasi. Pediatra stimata e conosciuta a San Miniato, cascinese ma con ambulatorio nel nostro comune. Una perdita che avviene dopo pochi anni da un altro collega molto stimato come il Dottor Marco Pugliese. Ai familiari, anche a nome delle tante famiglie sanminiatesi delle quali ha avuto cura, va il nostro ricordo e il nostro ringraziamento”.