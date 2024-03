Peccioli in gara, gran finale. Ultimo giorno per votare

PECCIOLI

Gran finale per la corsa di Peccioli verso la conquista del trono del Borgo dei Borghi: si conclude stasera alle 23.59 la fase per votare il borgo sul sito RaiPlay nel contest creato dalla trasmissione televisiva Kilimangiaro. Unico Comune toscano che prende parte alla gara, Peccioli ha avviato un grande percorso che è riuscito a catalizzare intere costellazioni di associazioni, cittadini, commercianti. E vip, vedi Carlo Conti, Romano De Marco, Alessandro Paci con i loro video-appello per votare Peccioli. E ancora l’artista Jonathan Canini, oltre all’atleta olimpico Eric Fantazzini, pecciolese e campione nella nazionale italiana di bob e al musicista e compositore Fabio Frizzi. Un coro di voci illustri affinché Peccioli, gioiello della Valdera, traguardi l’obiettivo nazionale di strappare lo scettro di “Borgo dei Borghi“.

Per citare, inoltre, alcuni degli ultimi appelli giunti a sostegno di Peccioli come "Borgo dei Borghi": gli studenti della Scuola Sant’Anna di Pisa, lo sport pecciolese e di tutta la Valdera, la Filarmonica di Peccioli. la società Villa for all V4A, il gruppo giovanile Legoli, DiverCity, il cast del film “La seconda vita“, girato proprio a Peccioli.

"Il sogno è di vincere e di far vincere per la prima volta la Toscana. Non sarà facile, certamente - aveva spiegato l’amministrazione comunale - Ma sappiamo già di aver vinto. Perché ci siamo uniti, tra community e chat whatsapp, tramite i nostri social network e in mille altri modi. Ora, però, è arrivato il momento di spingere Peccioli nella gara del "Borgo dei Borghi 2024" verso la volata finale"". Il paese dell’Alta Valdera è l’unico comune della regione a partecipare all’iniziativa in onda su Rai3: il viaggio alla scoperta di Peccioli ha aperto, a gennaio, la prima puntata del 2024 della trasmissione Kilimangiaro condotta da Camila Raznovich. La sfida è tra i 20 luoghi più belli e caratteristici della penisola che sono stati raccontati nelle varie puntate della trasmissione, fino all’apertura delle votazioni il 25 febbraio e il verdetto finale previsto per Pasqua. Il voto web conterà per l’85% del totale, mentre l’altro 15% sarà riservato a una giuria di esperti.