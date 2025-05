Peccioli, contro il pregiudizio: presentazione del libro dello psicologo Luca Mazzucchelli

Peccioli, 21 maggio 2025 – Il compleanno del cane Simba si avvicina. L’orso Lillo gli consiglia di festeggiarlo alla discarica, ma tutti gli altri amici sono convinti che quello sia un luogo brutto e puzzolente. In verità nessuno l’ha mai vista. Insieme a Simba e ai suoi amici, ecco scoprire come i pregiudizi possano nasconderci la bellezza della realtà.

Questa storia che vi abbiamo, per ora, solo accennato è al centro del volume “Tutto è speciale se osservi bene”, il libro scritto dallo psicologo Luca Mazzucchelli, con le illustrazioni di Giulia Telli ed edito da Giunti. Un progetto voluto e sostenuto da Belvedere spa e nato proprio dopo la partecipazione, nel 2024, di Mazzucchelli al Simposio sul Cambiamento a Peccioli. Sabato 31 maggio alle 10.30, alla Galleria dei Giganti e di fronte a una platea di oltre 100 studenti delle scuole primarie pecciolesi, “Tutto è speciale se osservi bene” verrà ufficialmente presentato. Una fiaba moderna che affronta proprio il tema del pregiudizio.

«Nella primavera del 2024 abbiamo avuto il piacere di passare alcuni giorni a Peccioli. – raccontano i due autori - Ci sono rimasti nel cuore i suoi colori, la sua energia, i suoi paesaggi, il suo modo di accogliere i visitatori. Ci ha stupito, in particolare, il lavoro fatto su quella che era per molti la “terra della discarica”, trasformata in un museo di arte contemporanea a cielo aperto. Mentre camminavamo tra i gradoni dell’anfiteatro, immersi in una distesa di margherite e papaveri rossi e accompagnati dalle sculture dei due possenti giganti, ci siamo interrogati su quanto i pregiudizi possano precluderci delle opportunità».

Da qui nasce l’idea di costruire questo progetto per bambini e legarlo al suo rapporto proprio con il pregiudizio. Per l’amministrazione comunale un’occasione perfetta, insieme a Belvedere, per coinvolgere proprio Mazzucchelli, che sempre con Giunti Editori ha inserito il nuovo libro nella collana SerenaMente, nata per aiutare bambini e genitori a familiarizzare con alcuni concetti tratti dal mondo della psicologia e della crescita personale.

Durante la presentazione del prossimo 31 maggio alla Galleria dei Giganti sarà Sara di Crescenzio a leggere il libro accompagnata dal pianoforte del Maestro Simone Valeri. Oltre alla presenza degli autori Luca Mazzucchelli e Giulia Telli, è prevista la partecipazione del sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e del presidente di Belvedere Silvano Crecchi. Il giornalista di 50 Canale Francesco Ippolito presenterà questa iniziativa che si concludere con una sorpresa preparata da Belvedere a tutti i bambini presenti.