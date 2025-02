Parrella attacca: "E’ il fallimento della giunta"

SANTA MARIA A MONTE

"Quando un sindaco e una giunta arrivano a decurtarsi una parte dello stipendio significa auto dichiarare il fallimento della loro azione amministrativa". E’ l’attacco della ex sindaca Ilaria Parrella (che con Del Grande vice e gli assessori Lucchesi e Michi ha lavorato per due mandati), ora consigliera di opposizione di Viviamo Santa Maria a Monte, alla giunta che ha deciso di tagliarsi lo stipendio. "Vuol dire che si è talmente lavorato male – aggiunge Parrella – tanto da autoimporsi una ’sanzione pecunaria’ per recuperare risorse, circa 30.000 euro, da destinare alle manutenzioni non fatte in questi venti mesi di governo insoddisfacente. E’ evidente che il prossimo bilancio di previsione che sarà presentato da questa amministrazione sarà un bilancio ’lacrime e sangue’ per tutti i cittadini e le attività produttive di Santa Maria a Monte con aumenti su tutto quello che è aumentabile a livello comunale. L’abbandono dei centri storici, il degrado, le lamentale, l’incapacità di capire le priorità su cui intervenire e di interpretare i bisogni dei cittadini sono ormai sotto gli occhi di tutti".