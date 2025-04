Parco pubblico nel mirino dei vandali. Attrezzature rotte e rifiuti abbandonati. Il sindaco: "Rispettate l’area verde"

Negli ultimi mesi, il parco pubblico di Montecatini Valdicecina e i parchi di alcune frazioni della zona sono stati teatro di atti di vandalismo che hanno preoccupato residenti, genitori e amministratori locali. Questi comportamenti irresponsabili hanno messo a repentaglio la salute e la sicurezza di chi frequenta gli spazi verdi, in particolare dei bambini che giocano nelle aree dedicate. L’importanza di rispettare gli spazi pubblici e le strutture presenti nel parco è ormai evidente. I danni alle attrezzature, i rifiuti abbandonati e i gesti di vandalismo non solo compromettono l’estetica del luogo, ma creano anche situazioni di pericolo.

"È fondamentale – sottolinea il sindaco Francesco Auriemma in un appello alla cittadinanza, rivolto in particolar modo a chi frequenta i parchi pubblici – che tutti si impegnino a mantenere puliti gli ambienti, evitando di danneggiare le strutture e rispettando le regole stabilite per la tutela della sicurezza collettiva. Il rispetto reciproco e la civiltà sono alla base di una comunità coesa e responsabile. Evitare comportamenti disturbanti o pericolosi contribuisce a creare un ambiente accogliente e sicuro per famiglie, bambini e visitatori. In particolare, è importante vigilare affinché i più piccoli possano giocare in tranquillità senza rischiare incidenti causati da atti vandalici o incuria".

Dopo gli ultimi danneggiamenti, le strutture del parco sono state messe in sicurezza e l’amministrazione comunale valuta l’installazione di telecamere. "Grazie a tutti coloro che si impegnano per rendere il parco un luogo migliore e più sicuro. Facciamo tutti la nostra parte per preservare questi spazi preziosi - conclude il sindaco.