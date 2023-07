Parco eolico Il comitato studia il piano

LAJATICO

A che punto siamo rimasti con il progetto del parco eolico di Poggio alle Pancole a Lajatico? Se lo sono chiesto i cittadini dell’alta Valdera riuniti in un’assemblea pubblica lo scorso venerdì sera indetta dal Comitato Difesa del Territorio di Lajatico. Un incontro che hanno ritenuto necessario per fare il punto della situazione e presentare le possibili azioni da svolgere. "Ad oggi – ha detto Serena Baldi, vicepresidente del comitato – lo stato “ufficiale“ della procedura è fermo a dicembre 2022, ovvero a poco dopo la scadenza del termine del 25 novembre 2022 per le osservazioni che abbiamo inviato e che sono state oltre 100 per la precisione 113. Ciò non significa che la procedura sia ferma. Sappiamo, infatti, perché pubblicato sul sito del Mite, che la Soprintendenza Speciale istituita presso il Ministero della Cultura per i progetti legati al Pnrr ha chiesto delle integrazioni al progetto". Il simbolo della contrarietà al parco eolico è l’immagine che dimostra la grandezza delle pale in una veduta dal Teatro del Silenzio. "Ad oggi – dichiara il presidente del comitato Simone Iacorossi – corriamo ancora il rischio di una devastazione ambientale, pertanto occorre rimanere coesi contro la realizzazione del progetto". Presente il sindaco Alessio Barbafieri, intervenuto per spiegare i passi istituzionali svolti fino ad ora. Tra i temi più caldi ci sono i presunti contatti tra la ditta proponente e alcuni cittadini proprietari di terreni a Orciatico. Da un lato le voci di paese che farebbero pensare a uno studio da parte della ditta magari al fine di presentare alcune integrazioni richieste dal ministero, dall’altra il sindaco che dice di non saperne niente. Temi che saranno oggetto di una commissione ambiente a Lajatico, richiesta dal consigliere di minoranza Roberto Ticciati.