Parcheggi e centro storico: "Puntiamo agli ampliamenti"

Un piano per risolvere il problema storico di San Miniato e riqualificare la città. La giunta Giglioli annuncia nel Dup: l’ampliamento del parcheggio Pancole, l’ampliamento parcheggio a Le Colline la progettazione di una strategia di nuovi parcheggi a servizio del centropartendo dall’ampliamento del Cencione. "Importante sarà continuare il lavoro per una più adeguata segnaletica e per rafforzare le potenzialità

della Via Francigena e della Romea Strata – si legge –.

Oltre al già iniziato rifacimento di Piazza del Popolo fino alla Loggetta del Fondo, "saranno presto avviati i lavori per la realizzazione di Piazza del Duomo; lavori che prevedono il miglioramento della pavimentazione, la risistemazione complessiva dei giardini e nuove forme di collegamento e

accesso". Ma c’è anche un progetto più ambizioso: "un ascensore che colleghi Corso

Garibaldi alla piazza del Duomo e, al contempo, l’impegno di restaurare la Scala Santa".