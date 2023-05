Palla in rete, quando lo sport vince sempre

PONTEDERA

Venerdì 26 e sabato 27 maggio torna Palla in Rete alla Bellaria, l’evento organizzato da Bellaria Solidarietà voluto per favorire lo sviluppo della pratica sportiva e motoria a favore di persone con disagi psico-sociali. Tutti possono partecipare a questo evento di carattere nazionale giunto alla sua 16esima edizione. "La missione è quella di integrare all’interno del progetto persone affette da disturbi psico-sociali promuovendo l’integrazione, anche attraverso le scuole" ha spiegato Ramona Ninu, presidente di Bellaria Solidarietà. A sottolineare l’importanza dello sport per la salute di grandi e piccini il presidente della Bellaria, Christian Martini, Piero Vetturi, Donatella Turchi della Uisp e Claudio Del Sarto di Confesercenti.

Si parte appunto venerdì mattina, dalle 9.30 con attività di calcio a 5 e volley senza classifica e con la Zumba. Nel pomeriggio spazio al basket con Bellaria solidarietà e altre attività fino alla sera, dalle 20.30, con la cena accompagnata da musica. Sabato mattina si riparte alle 9.30 con un quadrangolare di calcio a 8, Zumba, attività del centro cinofilo Bellaria e attività di ginnastica posturale mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, ci sarà il concentramento nazionale rugby integrato. Ultimo appuntamento quello di venerdì sera dalle 19.30 con il terzo tempo e serata in musica con Eleonora Vecchio e Fabrizio Brilli.