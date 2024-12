Palio, Buti già in fermento. Il calendario degli eventi

BUTI

Tre settimane al Palio di Buti e già fervono i preparativi. Domenica 5 gennaio alle ore 20.30 al ristorante Primo Maggio di Buti l’associazione Palio delle Contrade di Buti presenterà le novità del Palio 2025 e il cencio, quest’anno realizzato da Lisetta Torrigiani. Sono già state presentate nelle sette contrade le accoppiate del palio, che si correrà domenica 19 gennaio prossimo dalle 14.30.

I campioni in carica di San Michele, vittoriosi lo scorso anno, ripresentano la stessa accoppiata vincente formata da Stefano Raimondo Saiu e Diamante Prezioso; i neroverdi di Ascensione portano a Buti l’esordiente Maikol Arrak su Enapay, baia di 4 anni; i rossoneri de La Croce presentano Carlo Sanna, detto ‘Brigante’, su Orizzonte da Clodia; i biancazzurri di Pievania confermano Alessandro Fiori, già vincitore a Buti per due volte, su Selvaggio da Clodia; gialloneri di San Francesco cercano il successo con il confermato Gavino Sanna su Beniamino, che lo scorso anno corse per Ascensione; i bianconeri di San Nicolao hanno ufficializzato l’accoppiata formata da Silvano Mulas, detto ‘Voglia’, e Bosea; infine i biancorossi di San Rocco propongono l’accoppiata Fabio Branca su Dark Mary. Sarà il primo palio senza il compianto Brunello Barzacchini, storica voce della corsa, scomparso a 71 anni poche settimane fa. L’organizzazione sta pensando di omaggiarlo in qualche modo, persona ben voluta da tutti la sua era diventata la voce del palio.

Gli eventi pre-palio restano quelli di sempre. Dal 7 gennaio iniziano le messe nelle contrade, sabato 11 ci sarà la cena itinerante e il giorno successivo l’estrazione delle batterie. Il venerdì 17 gennaio ci saranno le visite dei cavalli, il sabato la presentazione dei fantini e del mossiere in piazza e domenica 19 l’ormai consueta messa dei cavallai, la sfilata storica e dal primo pomeriggio il via alle corse lungo il tracciato in leggera salita.

Un evento sempre molto partecipato che richiama spettatori anche da fuori provincia per riempire le tribune posizionate lungo la strada che dal cimitero porta al paese.