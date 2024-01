Palazzo rosa, l’asta il 30. Comune stanzia i soldi

PONSACCO

La prima asta per la vendita di uno degli appartamenti del Palazzo Rosa di via Rospicciano è fissata per il 30 gennaio nello studio del curatore fallimentare a Scandicci. Il Comune di Ponsacco, con determina numero 7 del 3, ha stanziato 27mila euro per partecipare all’acquisto dell’immobile tramite la vendita all’incanto "vista la volontà dell’amministrazione comunale, già espressa e motivata nei documenti programmatori dell’ente di partecipare all’asta pubblica" con le modalità prevista dalla sezione fallimentare del Tribunale di Firenze (fallimento numero 199/2017).

L’importo massimo di offerta di 27mila euro è stato stabilito dal consiglio comunale con delibera numero 80 del 29 dicembre del 2023. La base d’asta è di 26mila euro. Il Comune ha stabilito di partecipare all’asta con l’offerta massima di 27.000 euro, "ovvero con rilancio minimo rispetto al prezzo a base d’asta di 1.000 euro". Per questo è stato necessario "assumere impegno di spesa dell’importo di 27mila euro bilancio dell’anno corrente".

"Si tratta – aveva spiegato la sindaca Francesca Brogi dopo l’ultimo consiglio comunale del 2023 – di un ulteriore passo dopo la liberazione dell’immobile. Una liberazione che sta procedendo e che intorno al mese di maggio sarà completata, contemporaneamente però il nostro obiettivo è portare avanti un progetto di riqualificazione del condominio Bellavista insieme alla Regione e a partner privati". L’idea è quella di destinare, ad esempio, una parte degli appartamenti a giovani coppie che vengano ad abitare a Ponsacco con affitto calmierato".