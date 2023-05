PalaParenti e uffici servizi sociali Il Comune chiede soldi per i cantieri

SANTA CROCE

Un fabbricato ora abbandonato per i servizi sociali e l’archivio comunale. Manutenzione straordinaria e adeguamento del PalaParenti. Sono questi due i progetti con cui l’amministrazione comunale di Santa Croce si candida a due bandi della Regione Toscana per ottenere i finanziamenti. Per quanto riguarda l’edificio a fianco del palazzo comunale "i lavori riguarderanno la completa demolizione e ricostruzione di un edificio di analoghe dimensioni che avrà la capacità di accogliere al piano terra l’archivio comunale e al primo piano i nuovi uffici delle politiche sociali con sala riunioni, punto accoglienza e tutti gli ambienti necessari al buon funzionamento di un servizio così importante per la comunità", si legge in una nota del Comune di Santa Croce. Costo complessivo 800.000 euro di cui il 75% richiesto come contributo regionale.

Per i lavori al PalaParenti (progetto presentato nel 2017 dalla società Palagest e già approvati dall’amministrazione comunale) il Comune partecipa al bando per l’intero costo (383mila euro). "Nello specifico i lavori riguarderanno il tetto dell’impianto con interventi di manutenzione e di efficientamento energetico – spiega il Comune – e istallazione di un impianto fotovoltaico di circa 20 Kw e di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria".

"Il lavoro di progettazione, spesso nascosto, dei nostri uffici ci mette nelle condizioni di essere sempre pronti a nuove occasioni – dice la sindaca Giulia Deidda – Ottenere i finanziamenti regionali richiesti significherebbe non solo ammodernare e rendere efficiente anche dal punto di vista energetico un edificio come il nostro Palaparenti, ma anche garantire, nel caso dei nuovi uffici delle politiche sociali, un servizio migliore in cui i cittadini possano trovare spazi accoglienti e funzionali".

g.n.