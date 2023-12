"Paesi senza addobbi?. L’albero lo portiamo noi"

Con tanto di pala e guanti da lavoro mercoledì sera il consigliere comunale Matteo Bagnoli ha installato tre alberi di Natale in alcune frazioni e quartieri di Pontedera. "Oggi (mercoledì, ndr) Matteo Bagnoli e Fratelli d’Italia Pontedera hanno provveduto a rispettare quanto avevano promesso qualche settimana fa – si legge in una nota –. In alcune frazioni del territorio di Pontedera, l’atmosfera natalizia era totalmente assente a causa della completa mancanza di qualsivoglia addobbo di Natale. Pertanto, abbiamo provveduto a portare degli alberi che i cittadini potranno addobbare, a Pardossi, a Santa Lucia e Fuori del Ponte. Il Natale è una tradizione che dobbiamo difendere e Fratelli d’Italia non farà mai mancare il suo contributo". Il consigliere comunale aveva infatti promesso che se l’amministrazione comunale non avesse addobbato le frazioni entro l’8 dicembre sarebbe andato lui a portare un segno del Natale, e così è stato.