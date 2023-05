Paesi a corto di negozi "Apri, ti paghiamo l’affitto"

di Carlo Baroni

Il Comune è pronto a pagare due anni di affitto a chi aprirà un negozio. La crescita continua della grande distribuzione e la crisi del piccolo commercio specie nelle piccole località collinari vedono assottigliarsi la presenza dei negozi di vicinato. E si sa che con pochi negozi e, quindi con minori opportunità, servizi e punti di ritrovo, i paesi rischiano di perdere vita e appeal e, con il tempo, anche residenti. Non è un fenomeno che nasce oggi.

A Crespina e a Lorenzana delle carenze ci sono. E’ il sindaco stesso, Thomas D’Addona, ad inquadrare la questione: "Si sente il bisogno di qualche attività commerciale in più", dice il primo cittadino presentando nie giorni scorsi l’iniziativa dell’amministrazione. Crespina ha bisogno almeno di un alimentari, Lorenzana di una parrucchiera. "Queste sono le priorità – spiega D’Addona – . Poi è chiaro che se arrivano anche altre tipologie merceologiche noi siamo ben contenti. Ma queste due, in particolare, sono fondamentali. Per le persone anziane assolutamente indispensabili: anche in termini di trasporti non siamo messi bene, c’è una corsa la mattina e una la sera ed il centro più vicino è Cenaia". Anche i bar sono ridotti all’osso. Ma ci sono. Crespina ha anche un ristorante. Ma il negozio di alimentari, che anche il Comune auspica possa arrivare presto, "sarebbe importante potesse tenere anche i giornali", sottolinea D’Addona.

Nasce da tutte queste considerazioni l’iniziativa che ha deciso di prendere l’amministrazione comunale. Ma di cosa si tratta? "Nuove attività o ampliamento delle esistenti saranno incentivate dal bando che il Comune ha appena pubblicato – aggiunge D’Addona –. Per quanto riguarda le nuove attività incentiveremo solo le attività che non siano già presenti per non favorire concorrenza sleale. Fino a 4500 euro l’anno di contributo economico".

Un bel contributo per incentivare l’impresa: "In altri termini – chiosa D’Addona –: apri un negozio a Crespina o a Lorenzana , l’affitto per i primi due anni te lo paga il Comune". "Sappiamo benissimo che i tempi sono cambiati – conclude il sindaco –. Un tempo piccoli negozi, di alimentari e generi vari, c’erano anche nelle frazioni, come Tripalle, Le Lame. Ma questo, con tutta evidenza, non è più possibile. Nei due centri più grandi, Crespina, appunto, e Lorenzana, località collinari, abbiamo però bisogno che qualche negozio torni ad aprire. Non è facile, i fattori che incidono su queste scelte sono tante. Noi abbiamo deciso di provarci". Il bando è sul sito. Ed è aperto alle proposte.