Pacchetto scuola: bando al via per otto Comuni di Valdera

L’Unione Valdera apre per i residenti nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera il bando del cosiddetto “Pacchetto scuola”. Fino a venerdì 22 settembre sarà possibile fare domanda per l’incentivo economico al diritto allo studio per l’anno scolastico 20232024. L’incentivo è destinato a studenti di età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero al massimo 20 anni e 364 giorni al 22 Settembre 2023), residenti in uno dei comuni dell’Unione Valdera iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali o iscritti ad un percorso di formazione professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata. er ottenere l’incentivo i nuclei familiari richiedenti devono essere in possesso, al momento di presentazione della domande, dell’Attestazione ISEE 2023 con un importo non superiore ad euro 15.748,78. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line dal sito web www.unione.valdera.pi.it