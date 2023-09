"Ottava rima" a Buti: "Maggio" e poesia estemporanea insieme

Da una parte l’improvvisazione dei poeti estemporanei del Maggio, dall’altra quella dei rapper. In mezzo c’è l’idea della Compagnia del Maggio Pietro Frediani, in collaborazione con l’associazione teatro Buti e l’associazione Garibaldi di promuovere, soprattutto tra i più giovani, un nuovo ciclo di eventi legati al Maggio, l’Ottava rima, la Poesia estemporanea a Buti.

"Abbiamo bisogno di ricambio generazionale – raccontano dalla Compagnia – così lo scorso anno abbiamo intrapreso dei percorsi nelle scuole prima con le elementari e poi con le medie. L’improvvisazione unisce i poeti che scrivono in ottave e i rapper così abbiamo usato questo paragone per rendere più vicino ai ragazzi il messaggio dei poeti. Un elemento presente anche nella rassegna in programma il prossimo fine settimana". Si comincia venerdì 15 settembre con un dialogo tra due tra i più grandi poeti estemporanei italiani, Emilio Meliani di Santa Maria a Monte e Pietro de Acutis di Bacugno, e due famosi rapper italiani Rancore e Murubutu. Il programma si apre nel pomeriggio del venerdì al Teatro Francesco Di Bartolo, con un convegno condotto dalla etnomusicologa Cristina Ghirardini che guiderà il susseguirsi delle relazioni tenute da studiosi ed esperti del canto del Maggio al fine di approfondire la storia di questo antico modo di far poesia e il suo possibile legame con il rap italiano.

Si continua sabato nel pomeriggio al Frantoio Rossoni in via Paola da Buti, con cinque laboratori attivi.

Il sabato sera in piazza Divisione Aqui alle 21.15 sarà messo in scena il Maggio del Rigoletto per la regia di Giovanni Guerrieri e Dario Marconcini. Domenica 17 settembre sarà festa con i gruppi dell’Intesa Toscana dei Canti del Maggio che si esibiranno sul palco dello spazio PrimoMaggio.