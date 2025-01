Ospedale Lotti, le nomine. Il dottor Simone Meini guiderà un’unità operativa

Novità all’ospedale di Pontedera: il dottor Simone Meini è stato nominato, direttore facente funzione dell’unità operativa complessa di medicina interna del Lotti. Originario di Volterra, Meini si è laureato nel 2001 in medicina e chirurgia a Siena per poi specializzarsi nel 2006 in medicina interna nel dipartimento di medicina e scienze immunologiche, sempre nello stesso ateneo e con il massimo dei voti.

Meini ha conseguito diversi master universitari, “Clinical governance in medicina interna” alla facoltà di Economia Aziendale della Liuc, il certificato di formazione manageriale per direzione di struttura complessa ospedaliera in Lombardia e quello di formazione manageriale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Inoltre è autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, con oltre 1100 citazioni all’attivo, e relatore in oltre 100 congressi, ha come principali campi di interesse le malattie cardio-cerebrovascolari e l’infettivologia, in particolare la gestione dei batteri multiresistenti in medicina interna.

E’ membro del consiglio direttivo toscano della società scientifica Fadoi, e da gennaio 2024 della “consulta italiana delle società scientifiche per l’ottimizzazione dell’uso degli antimicrobici”.

"Ringrazio – afferma il dottor Meini – la direzione aziendale per la fiducia accordatami e per l’opportunità di poter proseguire nella direzione di una unità operativa a cui mi sento ormai molto legato, per il privilegio che mi è dato di poter continuare a lavorare con colleghi dal grandissimo valore umano e professionale, la vera forza di questo reparto. Vorrei però esprimere un ringraziamento particolare a Roberto Andreini, che mi ha sempre sostenuto nel mio percorso, dandomi una grande occasione, garantendo che farò del mio meglio per proseguire sulla linea tracciata".