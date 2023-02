Orentano e Villa Campanile hanno accolto il nuovo parroco

ORENTANO

La pioggia non ha frenato la partecipazione di tantissime persone all’ingresso di padre Ivan Clifford Pinto come nuovo parroco (il termine più giusto è amministratore parrocchiale) delle parrocchie di Orentano e Villa Campanile. Padre Ivan, che negli ultimi due anni ha svolto il suo mandato sacerdotale come viceparroco di Castelfranco e ancor prima era stato parroco di Crespina e Cenaia, ha 55 anni, ed è originario della città indiana di South Canara. Prende il posto di don Sergio Occhipinti che è stato trasferito a Larciano al posto di don Sunil che da quindici giorni è il nuovo proposto di Santa Maria a Monte.

Padre Ivan è stato accolto nella piazza antistante la chiesa di San Lorenzo a Orentano dal sindaco Gabriele Toti, dalle autorità civili e militari e dalla banda Leone Lotti. La solenne concelebrazione liturgica di insediamento del novo parroco di Orentano e Villa Campanile è stata presieduta dal vescovo Andrea Migliavacca che a Orentano ha concluso il suo mandato episcopale alla guida della diocesi di San Miniato. A Orentano monsignor Migliavacca era stato accolto nel 2015 il giorno dell’ingresso in diocesi e a Orentano saluta la Chiesa di San Miniato. Tantissimi i parrocchiani di Castelfranco che hanno accompagnato padre Pinto nella sua nuova parrocchia, a dimostrazione del bene che il sacerdote ha seminato in solo due anni di permanenza a Castelfranco.

g.n.