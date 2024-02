Opere di Lopez al museo della ceramica

Una nuova mostra sarà ospitata allo storico museo della ceramica. Si tratta di un’esposizione davvero suggestiva, quella che sarà inaugurata domani a partire dalle 17.al museo della ceramica Coccapani di Calcinaia. Negli spazi dell’ex fornace di via Saffi, sarà infatti ospitata "Qadis 1001 Noches", ovvero la personale delle opere dell’artista andaluso José Alberto Lopez. L’esposizione, che è organizzata dal festival sete Sois Sete Luas in collaborazione con il Comune di Calcinaia e il museo della ceramica, sarà introdotta da un intervento a cura della professoressa Marilena Lombardi, a cui è affidato anche il compito di raccontare i lavori di Lopez. In merito all’artista andaluso, vale la pena rimarcare che è un autodidatta specializzato in pittura tessile e collage. Da anni l’artista collabora come stampatore e illustratore per disegnatori, decoratori ed editori. Con uno sguardo ingenuo e quasi naif sul mondo, le sue opere offrono una riflessione sulla bellezza della natura come fonte di salvezza. In questa mostra allestita al museo della ceramica, in particolare, sono rappresentati paesaggi che invitano a sentire e a stare attenti a quello che ci circonda. Ciascun lavoro dell’artista cerca un ritorno al mondo idealizzato del periodo dell’infanzia, un ritorno riflesso in un trattamento ingenuo, quasi naif, e in una intenzionale fuga dal manierismo di qualsiasi investigazione pittorica o gestuale. La mostra di José Antonio Lopez,con ingresso libero al pubblico, sarà inaugurata domani, 3 febbraio, alle 17.e, a tutti i partecipanti, verrà offerto anche un piccolo rinfresco.