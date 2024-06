"Operazione che porterà grandi benefici"

Gianluca Catarzi, che fra pochi giorni sarà vicesindaco anche della giunta Bacci, fa chiarezza sulla "cittadella della logistica" che vedrà protagonista l’area produttiva di Lavoria: operazione messa sorto attacco da Legambiente Valdera e orizzonte Comune. "Quello che la minoranza e gli amici della locale Legambiente forse ignorano di sapere, è che a Lavoria, e proprio in quell’area, era prevista da anni la realizzazione di un outlet con una superficie edificata di 25.800 metri quadrati, oltre a parcheggi e viabilità per circa 40mila metri., non una foresta vergine quindi, ma una zona già destinata ad un importante intervento di edificazione alla quale è stata solo cambiata destinazione – spiega –. A differenza dell’outlet che avrebbe però visto transitare autovetture nell’ordine di qualche “milione” all’anno, adesso parliamo sì di camion, ma nell’ordine di qualche “migliaia” all’anno, attraverso una viabilità dedicata e compartimentata che comprenderà anche l’attuale sede Brt eliminando quindi il consistente traffico di furgoni che a centinaia ogni giorno operano su Lavoria". "L’intervento sarà realizzato dalla Techbau Spa, azienda che opera nel rispetto dei più elevati standard ambientali, tant’è che Techbau lavora in sinergia da anni con Legambiente nazionale per un’edilizia sostenibile – chioda Cataersi –. Strano che Legambiente Valdera non sia al corrente di questa loro collaborazione. Ma ancor più strano è non aver sentito alcuna preoccupazione da parte di Legambiente Valdera del Polo Logistico di 52mila metri quadrati che sta sorgendo nella vicina Perignano.