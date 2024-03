Ombre e riflessi. Il concorso fotografico

FORCOLI

ll Gruppo Donatori di Sangue Fidas Forcoli, bandisce la 13esima edizione del concorso fotografico aperto a tutti gli appassionati di fotografia (amatoriali, dilettanti, professionisti) senza limiti di residenza, chiamati a inviare foto interpretando il tema del concorso, ossia "Ombre e riflessi - L’ombra è un’area scura creata quando un oggetto blocca una fonte di luce, mentre il riflesso è il rimbalzo delle onde luminose da una superficie".

Il fotografo può presentare la sua personale visione dei singoli aspetti o raffigurati entrambi nello scatto. E, secondo tema, "La Valdera. Chi ci abita tende a non accorgersi di cosa lo circonda": il fotografo deve promuovere il territorio, per mostrare tutta la bellezza dei luoghi, come una promozione turistica per invogliare a scoprire e visitare il territorio. I comuni interessati per gli scatti fotografici sono Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola. Sono ammesse fotografie sia in bianco, sia a colori, realizzate con qualsiasi apparecchio fotografico analogico e/o digitale (macchina fotografica, smartphon o tablet), non è richiesto di rispettare alcuna dimensione specifica. Si possono inviare al massimo 4 foto per ogni singolo tema (totale di 12 foto complessive). Le fotografie devono essere inviate in formato digitale per email a [email protected], anche tramite WeTransfer o altre tipologie di invio compresso. Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio prossimo. Gli autori delle foto vincitrici verranno premiati con prodotti tipici locali. Premi anche alle opere segnalate.