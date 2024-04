Oltre 70mila euro per il mondo associativo

E’ di oltre 71mila euro l’importo per i contributi assegnati dal Comune di San Miniato agli organismi associativi che, nel 2023 e fino al primo trimestre 2024, hanno organizzato eventi di promozione culturale, sportiva o turistica del territorio. Ad aggiudicarsi questo importante sostegno economico sono stati 44 soggetti (associazioni, fondazioni, ecc...) che hanno promosso, sia in loco sia con eventi fuori dal territorio cittadino, l’immagine del Comune, del suo prestigio storico-artistico e della sua cultura, avvalendosi del coinvolgimento di cittadini, turisti e di attività commerciali, turistiche e produttive. In tanti hanno così potuto usufruire di un valido e concreto aiuto economico che, per l’amministrazione comunale, rappresenta un premio all’operato di questi soggetti, e un modo per valorizzare la loro volontà di creare aggregazione,mettendo in rete diverse realtà del territorio, sviluppando un percorso di promozione diffusa, come il sistema museale integrato, e promuovendo progetti di rilevanza regionale.