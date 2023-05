Oltre 601 domande per gli asili nido. Ne sono state accettate 577

Agli asili nido dell’Unione Valdera per l’anno educativo 2023-2024 sono state presentate 601 domande (268 per conferme e 343 per nuove iscrizioni). Ne sono state accolte 577 (244 conferme e 333 nuove). Le graduatorie sono provvisorie e i genitori dei bimbi per i quali è stata fatta l’iscrizioni possono verificare l’accettazione o meno accedendo alla propria area riservata utilizzanto tessera sanitaria o Spid. Chi ha effettuato la domanda di iscrizione tramite i punti di assistenza, dovrà contattare telefonicamente gli stessi per la consultazione del punteggio ottenuto.

L’Unione Valdera non invierà alcuna comunicazione alle famiglie. La graduatoria provvisoria è finalizzata alla sola attribuzione del punteggio e non all’assegnazione del posto che avverrà solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva (il 30 maggio). Entro 5 giorni dalla dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, gli ammessi al posto assegnato devono presentare formalmente l’accettazione all’ufficio scuola del Comune dove ha sede il nido scelto.