Oltre 50 anni di cene per i ragazzi del 1972 del liceo

PONTEDERA

La cena dei ricordi. La classe VA del liceo scientifico Andrea da Pontedera, anno 1972, si è ritrovata per un grande momento amarcord che ha riunito amici e compagni di banco di vecchia data. "Quest’anno compiremo tutti 72 anni - scrive la brigata degli ex compagni si scuola che si è riunita pochi giorni fa - siamo quasi tutti pensionati ma, dopo più di 50 anni, alcuni di più perché siamo insieme dalle elementari, continuiamo a fare la cena di classe annuale, ed anche altre cene, sempre con lo stesso piacere di ritrovarsi". Ecco i nomi degli ex compagni di scuola che hanno rinnovato quel legame quasi sacro che si instaura nel periodo scolastico: Elena Novi (professoressa) Paolo Vespi (dentista), Andrea Orsini (medico), Fabio Dal Canto (informatico), Sergio Piccini (informatore medico) Luciano Morosi (medico), Marco Casalini (imprenditore), Giovanni Ghelli (ingegnere) Antonio Chelli, Doveri Susanna (imprenditrice), Maurizio Salvadorini, Paolo Bernardeschi (medico oncologo), Alessandro Scali (architetto) e Marco Granchi (pediatra). "Purtroppo qualcuno non c’è più – concludono gli ex studenti – ma noi continuiamo a vederci con il piacere e l’affetto che possono venire soltanto dall’amicizia che nasce sui banchi di scuola".