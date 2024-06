Olimpiadi, i giochi alla Rsa: "Per celebrare la vitalità"

PONSACCO

Olimpiadi dello sport alla Rsa Giampieri di Ponsacco. Si è svolto nei giorni scorsi e ha coinvolto gli anziani ospiti in una competizione sportiva senza precedenti: le Olimpiadi Senior 2024. "Questa iniziativa – spiegano dalla struttura – che vede gli anziani protagonisti di una giornata memorabile, ha richiesto mesi di allenamento e preparazione da parte dei partecipanti guidati dall’allenatrice d’eccezione Carla Signorini". In totale, hanno partecipato quattro squadre composte da 36 ospiti che si sono cimentati in una serie di giochi olimpionici emozionanti. "Sono davvero orgoglioso e felice di questa partecipazione dei nostri ospiti ai giochi olimpici senior. 24 – ha detto il presidente della struttura, Raffaello Ricciardi –. Un ringraziamento speciale a tutto il personale che ha organizzato nel dettaglio questa straordinaria iniziativa". Tra le discipline programmate troviamo la vela, la scherma, il ciclismo, il sollevamento pesi, il tiro al canestro, il lancio del peso, i birilli, il tiro al bersaglio e il tiro del cerchio. "Le Olimpiadi Senior.24 hanno rappresentato – ha commentato il direttore di struttura Piero Iafrate – per i nostri ospiti un’occasione unica per celebrare la vitalità e la gioia di vivere in una Rsa come la Giampieri. Ringrazio tutto il personale". Tra gli ospiti speciali di questa giornata eccezionale Claudia Peccianti, già campionessa nazionale di ginnastica ritmica.