Oggetti usati. Torna Carboot

Torna a Pontedera Carboot, il mercatino di vendita e scambio degli oggetti usati organizzato ogni mese da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. L’appuntamento è per oggi, dalle 9 alle 17, sempre in via Madre

Teresa di Calcutta, accanto al Teatro Era. A Carboot i cittadini possono mettere in vendita o scambiare gli oggetti che non usano più esponendoli direttamente nel bagagliaio della propria auto. Abiti, borse, cappelli, bigiotteria, piccoli elettrodomestici, utensili, riviste, libri, giocattoli, piccoli quadri, stampe e qualunque altra cosa dimenticata nei ripostigli, nelle soffitte e nelle cantine. Ogni postazione per le auto costa 10 euro e il ricavato del Carboot oggi sarà devoluto all’associazione Shalom Info: [email protected].