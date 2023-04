Officina irregolare Denuncia e maxi multa

CASCIANA TERME LARI

L’attività imprenditoriale di un’officina meccanica è stata sospesa dai carabinieri della compagnia di Pontedera e del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa per "gravi violazioni alla sicurezza". La stessa azienda e il titolare sono stati sanzionati per varie violazioni per un totale di 15.500 euro. La società non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà elaborato il previsto "piano operativo di sicurezza" e ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. L’azienda si trova nel territorio comunale di Casciana Terme Lari.

Il provvedimento è conseguente a una serie di controlli che il comando provinciale dell’Arma sta effetuando da mesi, insieme ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, nell’ambito dei servizi preventivi di monitoraggi mirati a garantire tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il del lavoro nero.

Il titolare dell’officina meccanica è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per "non avere redatto il documento di valutazione del rischio, omettendo anche di nominare il responsabile del servizio di protezione e prevenzione". Al lavoro in azienda, al momento dei controlli dei carabinieri, sono stati individuati due lavoratori per i quali non risultava la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro. In sostanza, erano impiegati a nero. Da qui la sospensione dell’attività e il totale di sanzioni di 15.500 euro.

g.n.