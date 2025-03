Offese social al sindaco Betti: "Non faccia tanto il gallo. Si fa presto a tirargli il collo"

CASCINA"Betti non faccia tanto il gallo, che si fa presto a tirargli il collo. Sindaco Betti, la stiamo aspettando tra tutti i commercianti di Navacchio". Finirà sul tavolo dell’avvocatura comunale di Cascina e ha già incassato l’indignazione del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e della senatrice Pd Ylenia Zambito, il post - decisamente sopra le righe - con cui un commerciante di Navacchio commenta un intervento social del sindaco di Cascina Michelangelo Betti per un cantiere aperto da Acque spa - spiega lo stesso sindaco "per riparare la rete idrica comunale, che sta creando disagi sulla Tosco Romagnola da alcuni giorni e per cui l’interveto è in programma martedì (domani, ndr)". "Peraltro – spiega Betti - sono stato, ovviamente, a vedere il cantiere e a valutarne l’effetto sulla mobilità, pur non avendo ricevuto alcuna richiesta di presenza da chi ha scritto il posto o da altri".

Il primo cittadino di Cascina preannuncia querela: "Nei prossimi giorni chiederò all’avvocatura comunale di valutare queste affermazioni – scrive Michelangelo Betti –: sono consapevole che le critiche ci saranno sempre, ma le minacce fisiche sono un’altra cosa e non possono essere accettate". Ma l’autore del post rincara la dose. "La metafora mi pare palese, se la prende sul personale sono affari suoi, ma se fa tanto il gallo in merito ai soldi che arriveranno più o meno ai comuni, perché non lo viene a fare anche di qua da noi? Se un gallo fa troppo il gallo, gli si tira il collo, se un sindaco non fa quello che deve fare, si deve dimettere".

"Sono profondamente colpito dalle parole offensive e dalle minacce rivolte al sindaco di Cascina – scrive il presidente Antonio Mazzeo, anche lui a mezzo fb– . Dietro ogni figura istituzionale c’è innanzitutto una persona, con una famiglia e una dignità che meritano rispetto e protezione. Nessuna differenza politica potrà mai giustificare violenza verbale e minacce. Tutta la mia solidarietà a Michelangelo". Solidarietà, cui si aggiunge quella della senatrice Zambito. "Io sto con Michelangelo Betti sindaco di Cascina – scrive – . Le critiche sono sempre ben accette, le minacce mai".