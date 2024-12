Offese razziste. Arbitro fermato dalla Uisp che indaga

PONTEDERA

La Lega calcio Uisp della Valdera sta continuando la sua indagine interna per cercare di far luce sul presunto episodio di razzismo avvenuto durante la partita di Terza Categoria amatori tra il Montecastello e il Balconevisi. Secondo quanto riferito dalla società ospite l’arbitro della gara avrebbe detto a un giocatore di origine albanese "Vaffa... te e chi ti c’ha portato, torna al tuo paese". La versione che il direttore di gara ha fornito ai desginatori e ai responsabili della Lega calcio Uisp Valdera è diversa. L’arbitro avrebbe pronunciato una frase simile ("accidenti a voi e chi vi ci ha fatto venire"), rivolgendosi ad alcuni spettatori che lo stavano criticando pesantemente. In questo frangente la Uisp ha deciso di fermare l’arbitro in questione in attesa di terminare gli accertamenti e fare chiarezza sull’accaduto. Eventuali provvedimenti verranno presi solo al termine di questa fase di indagine.